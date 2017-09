Sulz a. N. Heitere Lieder im Hause Luther

Sulz. Die etwa 70 Besucher erlebten am Sonntagabend einen abwechslungsreichen Abend mit Chorgesang, Liedern und Solotheater. Unter der Leitung von Erika Rieder präsentierten die Bauder-Kantorei, Rezitatorin Monika Bugalla sowie die Instrumentalistinnen Gertrud Staub und Silvia Teixeira-Christen am Aktionstag "Rad und Kunst" "Musik und Wort im Hause Luther" zum Reformationsjubiläum. Durchgängiges Thema des über eineinhalbstündigen Konzerts war die spannungsgeladene Ehe Martin Luthers. In dichtem Fluss aus Wort und Musik wurde das ungewöhnliche Schicksal der Katharina von Bora, Luthers Frau, musikalisch und textlich beleuchtet. Dazu gehörten ausgewählte Choräle, Psalmlieder und Hymnen aus der Feder Luthers wie "Ein feste Burg", "Nun freut euch liebe Christen g’mein" oder "Non Moriar Sed Vivam".

"Eine Zeitreise 500 Jahre zurück", kündigte Monika Bugalla, die in die Rolle der Katharina schlüpfte und zudem den Abend moderierte, an. Mit fröhlicher Renaissancemusik begrüßte das mittelalterlich gewandete Duo "Zwei Edele Frouwen", Gertrud Staub und Silvia Teixeira-Christen, die Gäste. "Unsere Musik klang ganz anders", erklärte die Moderatorin, alias Katharina von Bora dann auch gleich. Schließlich habe die Nonne Katharina bis zu ihrem 23. Lebensjahr hinter Klostermauern gelebt. Diese Lebensphase untermalte der Chor mit einem gregorianischen "Credo", wobei der Reiz in den Stimmfarben der männlichen Sänger lag. Die Geschichte der Katharina, die aus dem Kloster floh und nach Wittenberg kam, erzählte Monika Bugalla zwischen den Chorliedern. Im Zusammenklang mit den instrumentalen Renaissancemelodien entstand ein reizvolles Ganzes. Bei bekannten Liedern durften die Besucher mitsingen.

Mit Hans Leo Hasslers "Nun fanget an, ein guts Liedlein zu singen" und dem Luthertext "Die beste Zeit im Jahr ist mein" setzte der Chor die Szene musikalisch um, als erstmals "Lieder voller Heiterkeit und vor allem auf Deutsch erklangen", so die Moderatorin. 24 Lieder hatte Luther im Jahr 1521 selbst geschrieben. "Diese wurden zur Kraftquelle einer neuen Bewegung", wusste "Katharina" zu erzählen.