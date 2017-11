Sulz a. N. Hautnaher Kontakt mit den Tieren

Sulz. An der Wand in der Aula des Gymnasiums lehnen landwirtschaftliche Geräte in Kleinformat. Besen, Schaufel, Heugabel und weitere Dinge sind keineswegs als Deko für die Infoveranstaltung zum Bauernhofkindergarten gedacht, sondern damit sollen die Kinder auch werken. Genau dieser lebenspraktische Ansatz zeichnet einen Bauernhofkindergarten aus.