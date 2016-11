Sulz a. N. Haushalt profitiert von der wirtschaftlichen Konjunktur

Nur durch überproportionale Steigerungen bei den Steueranteilen und der Gewerbesteuer werde erreicht, dass die Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt von 1,5 Millionen Euro in diesem Jahr auf "nur" 1,3 Millionen Euro im kommenden Jahr sinken werde. Sollte sich die Konjunktur eintrüben, schließt Lehrer jedoch eine Erhöhung der Realsteuersätze (Grundsteuern A und B) nicht aus. Wenn die Stadt weitere Aufgaben und Leistungen beispielsweise in der Kinderbetreuung übernehmen solle, müsse die Finanzierung dauerhaft gesichert werden.

Eckpunkte des Hausplans 2017 sind unter anderem: keine Neuverschuldung im Kernhaushalt, maximale Rücklageentnahme, keine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer.