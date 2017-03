Sulz a. N. Hans Danner neuer Vorsitzender

Mit den Mitgliedern konnte Vorstandssprecher Joachim Ryba auch den Ehrenpräsidenten des Sportkreises Rottweil vom Württembergischen Landessportbund, Robert Nübel, den Bezirksvorsitzenden Nördlicher Schwarzwald, Edgar Pakai und Roswitha Nägele vom Schwäbischen Turnerbund begrüßen. Aus dem Bericht des Vorsitzenden Joachim Ryba ging hervor, dass der Verein 434 Mitglieder hat. Unter dem Dach des SVM sind insgesamt zwölf Abteilungen. Durch den Aufstieg in die Kreisliga A seien gewaltige Anstrengungen nötig, um den Status quo zu halten.

Schriftführerin Ute Ryba berichtete unter anderem über die Anschaffung einer neuen Musikanlage. Die Kirbe und Fasnet sowie die Jahresabschlussfeier seien gut verlaufen. Sie bedauerte, dass das AH-Turnier nur sehr wenig Besucher hatte. Zum Stadtfest Dornhan kämen Gäste aus Pont-de-Vaux, für die der Sportverein Übernachtungsmöglichkeiten suche. Kassierer Christian Nagel legte ein positives Jahresergebnis vor.

Jonas Schmid und Trainer Oliver Ganter informierten über die sportliche Situation mit dem 13. Platz der ersten Fußballmannschaft. Die Trainingsbeteiligung von nur 58 Prozent müsse verbessert werden, um den Anschluss an das Mittelfeld zu schaffen, appellierte Schmid. Jugendleiter Fußball, Jörg Humm, ließ die Versammlung wissen, dass Spielgemeinschaften nur noch aus drei Vereinen gebildet werden dürften, was neue Probleme aufwerfe. Die mühevolle Arbeit der Jugendmannschaften zeigte er auf, wobei er die C-Jugend als Sorgenkind bezeichnete. Mit etwas Stolz verkündete der Jugendleiter, dass die E- und F-Jugend am 30. April als Einlaufkinder beim VfB in Stuttgart dabei sein dürfen. Chris Kohler berichtete über die AH-Abteilung, die drei Freundschaftsspiele bestritt, und das AH-Turnier ausrichtete. Otto Dressel freute sich über acht Neuzugänge im Tischtennis. Die 72 Mitglieder zählende Abteilung stellte drei Mannschaften und vier Jugendteams.