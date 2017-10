Sulz a. N. Handwerker zeigen ihre Kunst

Sulz-Mühlheim (ah). Zwei Tage lang Traumwetter: Tausende von Besuchern strömten am Wochenende zu Frau Wolle in der Unteren Mühle nach Mühlheim. Die Veranstalter hatten beim Hoffest Hände voll zu tun, um ihre Schwafwollware zu präsentieren und zu bewirten. Am Sonntag gab es beim Essen- und Kuchenstand genausolange Schlangen wie im Verkaufsgebäude. Es herrschte ein buntes Treiben in allen Bereichen, so auch bei den Handwerkerständen.