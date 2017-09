Sulz a. N. "Hammer"-Ergebnis als Warnsignal

Die Grünen dürfen sich, nach der AfD und der FDP, als dritter Gewinner fühlen. Über zehn Prozent der Zweitstimmen in der Gesamtstadt Sulz freut sich GAL-Vorsitzende Heidi Kuhring, das sind drei Punkte mehr als 2013. Sie hätte allenfalls mit acht Prozent gerechnet.

So erfreulich das für sie ist, so "beängstigend" das Wahlergebnis der AfD. Warum das so hoch ausgefallen ist, könne sie nur schwer beurteilen. Vielleicht liege es am Landtagskandidaten, der in Renfrizhausen wohne. Probleme mit Flüchtlingen und Integration gebe es in Sulz nicht. Während des Wahlkampfs sei die AfD in Sulz auch nicht vor Ort gewesen. "Sie könnte eine Strohpuppe aufstellen", glaubt Heidi Kuhring.

" Wir sind hochzufrieden", sagt Dieter Kleinmann, früherer FDP-Landtagsabgeordneter in Sulz. Mit dem Kandidaten der Liberalen, Marcel Aulila, hat er Wahlkampf gemacht. Die FDP ist in Sulz, Vöhringen und Dornhan wieder im Aufwind. Aulila sei mit seinen 25 Jahren bereits routiniert, wirke authentisch und glaubhaft, lobt Kleinmann den jungen Politiker. Viele hätten aber auch FDP gewählt, weil sie Angela Merkel und die CDU nicht mehr wollten. "Diese Stimmen habe ich in Sulz auch vernommen", teilt Kleinmann mit. Vorstellen könnte er sich nun, dass es zu einem Jamaika-Bündnis kommt. "Wenn man sich auf die wesentlichen Dinge einigen kann, funktioniert es", glaubt Kleinmann.