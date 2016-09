Kreis Rottweil (psh). Überraschung: Der Halter des Fahrzeugs, das am Samstagabend zwischen Sulz-Mühlheim und Empfingen verunglückte (wir berichteten), hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet und ausgesagt, dass er allein im Auto gesessen hat. Er hat auch zugegeben, zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Deshalb sei er aus der Kurve geflogen. Dies berichtete die Polizei gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Von Mitfahrern allerdings wisse er nichts, bekräftigte der 36-jährige Halter des Fahrzeugs aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Wenn der Unfall so verlaufen sei, wie ausgesagt, so ein Polizeisprecher, sei der Straftatbestand der Straßenverkehrsgefährdung vom Tisch. Auch der mögliche Einfluss von Alkohol sei nach zwei Tagen nicht mehr feststellbar. Für die Polizei ist der Fall allerdings noch nicht erledigt. Wie der Sprecher bestätigte, werde, auch mit Hilfe der Kriminaltechnik, weiter ermittelt.