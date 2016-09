Sulz-Hopfau (dli). Die Damen-Gymnastikgruppe des Sportvereins mit ihrer Leiterin Doris Bronner nimmt am morgigen Mittwoch, 7. September, wieder ihren Übungsbetrieb auf. Da die Glatttalhalle momentan noch geschlossen ist, fahren die Frauen um 13.45 Uhr zur Wasser-Gymnastik nach Glatt zum Hotel Züfle. Eine Mitfahrgelegenheit nach Glatt ist geboten. Vom 14. September an trifft sich die Gruppe wieder wie gewohnt mittwochs um 14 Uhr in der Glatttalhalle zur Gymnastik. Neuzugänge sind willkommen und können unverbindlich in den Übungsbetrieb hineinschnuppern. Nähere Auskünfte erteilt Gerda Steinwand unter der Telefonnummer 07454/31 49.