Sulz a. N. "Gute Seele" geht

Bereits seit Mitte Mai wird ihre Nachfolgerin, Sandra Lehmann aus Bergfelden, eingearbeitet. Man wird in Zukunft sie am Telefon haben, wenn Dekan Ulrich Vallon in den Gemeinden des Bezirks unterwegs ist. Die Vielfalt der Aufgaben habe sie gereizt, erzählt die neue Sekretärin des Sulzer Dekans: "Nicht nur die ganze Zeit die selben Dinge machen, sondern die Abwechslung gefällt mir. Hier ist kein Tag wie der andere."