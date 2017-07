Sulz a. N. Gute Laune beim Senioren-Grillfest

Ein Ort der Begegnung

Hämmerle lobte den Treffpunkt als einen Ort der Begegnung. In einer kurzen Andacht zum Wochenspruch "Einer trage des anderen Last" brachte er zum Ausdruck, wie bedeutend die Nächstenliebe ist. Mittragen sei wichtig. Weil alle miteinander unterwegs seien, sollten sie einander Helfer sein. So wünschte er allen noch einen gesegneten, fröhlichen musikalischen Nachmittag.

Für diesen sorgte zwischendurch immer wieder die Kapelle "Ab und zu" mit Unterhaltungsmusik und Liedern zum Mitsingen. Keinem schien es langweilig zu werden. Mit dem Gedichtvortrag "Der ökumenische Kaffee" leitete Bachmann zur Kaffeepause über.