Sulz a. N. Gut beschirmt und von innen erwärmt

Sulz. Die Stände warten aufgebaut und warteten gut gerüstet auf den Andrang – wie in den vergangenen Jahren. Und für den Apfeltag des HGV sollte es ja auch ein besonderes Angebot sein: Große Brezeln, Berliner, allerlei Kleingebäck luden zum Verzehr ein. An einer anderen Straßenecke wurde Apfelbrot feilgeboten. Waffeln lockten verführerisch. Frischer Apfelsaft wartete auf Kunden. Ein auffallender Truck, eine Fahrbar, lieferte Getränke.

In der Brühlstraße weckte ein Schild das Interesse: "Nimmst du dir eine kleine Auszeit –­ im Lichtblick ist das Glück nicht weit". Carmen Wößner hatte am Apfeltag ihr Geschäft eröffnet und wurde von Freunden mit Blumen beschenkt. Eigentlich alles bestens – hätte das Wetter nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pizza, Bratwürste und Co, alles was von innen wärmte, fand den Weg in den Magen. Der Regen wurde immer stärker. Ihm fiel auch der Flohmarkt in der Sonnen- und Brühlstraße zum Opfer. Nur wenige Marktbeschicker waren gekommen. Offene Regenschirme waren die notwendigen Begleiter. Kleine Gruppen standen trotzdem lachend unter den Marktplanen. Man hielt ein Schwätzchen, das länger als üblich ausfiel, und die Geschäfte konnten über mangelndes Interesse nicht klagen. Es gab doch einiges zu entdecken, was zu Hause noch fehlte. Und so mancher Besucher verließ mit einer großen Tüte den Laden –­ sowohl im Städtle als auch in der Bahnhofstraße.

Die Kinder trotzen der Witterung. Ihr Weg führte sie zum Kinderschminken. In einer lange Schlange warteten sie geduldig und suchten sich solange ein cooles Motiv aus. Angehende Künstler versuchten sich im Malen an der Staffelei.