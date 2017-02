Sulz a. N. Gscheidle tritt nach zehn Jahren ab

Dornhan-Leinstetten. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge" gebe er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab, erklärte Uwe Gscheidle bei der gut besuchten Hauptversammlung in der "Schlossbrücke" in Leinstetten. Zuvor untermauerte er in einem kurzen Tätigkeitsbericht die Leistungskraft der derzeit 128 Mitglieder zählenden Gruppe. Bei Schwimmkursen, der Aufsicht im Bettenhauser Glatttalfreibad und im Lehrschwimmbecken in Dornhan sowie bei öffentlichen Veranstaltungen war die DLRG-Ortsgruppe Sulz-Dornhan im vergangenen Jahr im Einsatz. Über 1500 Trainingsstunden hatten die Aktiven geleistet, davon 1120 Stunden bei Kursen im Lehrschwimmbecken in Dornhan und 408 Trainingsstunden im Glatttalfreibad. Zudem hat die Ortsgruppe 1130 Stunden in Aus- und Fortbildung investiert und 372 Wachstunden abgehalten.

"Da sieht man, dass Motivation dahintersteckt", dankte der technische Leiter, Walter Schumacher, den Rettungsschwimmern. Auch beim Rettungsschwimmerabzeichen waren die Mitglieder aktiv: Dreimal Bronze, viermal Silber und einmal Gold zählten zur erfolgreichen Bilanz.

Auch für dieses Jahr lege man den Schwerpunkt auf die Ausbildung, "damit wir mit einer schlagkräftigen Einsatzgruppe für den Ernstfall gut gerüstet sind", erklärte Schumacher. Die Ortsgruppe sei zwar gut aufgestellt, jedoch das weitere Wachstum liege ihm am Herzen.