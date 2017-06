Sulz a. N. Grundpfeiler der Dorfgemeinschaft

Sulz-Hopfau (dli). Bei hohen Temperaturen fanden sich am Freitag zum Konzert von "The Woodpeckers" rund 250 Rockfans auf dem Sportgelände ein. Ein paar mehr Besucher hätten es schon sein dürfen, meinte Vorsitzende Silke Weigold.

Die Ehrungen standen am frühen Samstagabend auf dem Programm (wir berichten noch). Musikalisch wurde der Abend vom Musikverein unter der Leitung von Lothar Grötzinger mit dem Marsch "Salemonia" eröffnet. Vorsitzende Silke Weigold konnte eine Reihe von Ehrengästen begrüßen. Sie erinnerte an die Gründungszeit des Vereins vor einem halben Jahrhundert. Probleme wie Geldmangel, Noten, musikalische Ausbildung, Probelokal seien gemeistert werden. Mit Dankbarkeit, aber auch mit Stolz, könne der Verein auf die vergangenen Jahre zurückblicken.

Aus den anfänglich knapp 20 Musikern sei die Kapelle auf über 50 Aktive angewachsen, berichtete die Vorsitzende. Zudem befinden sich derzeit weitere 18 Jugendliche in Ausbildung. Zwölf Kinder werden durch den Blockflötenunterricht an den Musikverein herangeführt. Durch die gestiegene Anzahl der Musiker konnte auch das Repertoire erweitert werden. Die Unterhaltungsmappe umfasse heute Märsche Polkas, konzertante Stücke sowie moderne Blasmusik. Was sich allerdings in den ganzen Jahren nicht geändert habe und auch für die Zukunft gelte, sei die Tatsache: "Das Schönste, was es gibt zum Glück, ist die Liebe zur Musik."