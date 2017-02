Sulz a. N. Grundlagenarbeit für die Forschung

1858 hatte Bergfelden rund 900 Einwohner. Der Gottesdienstbesuch war für sie Pflicht, und das kontrollierten so genannte "Schaarwächter". Wenn sie jemanden beim Schwänzen des Gottesdienstes erwischten, musste dieser Strafe in die "Schwörbüchse" zahlen. Was dort einging, wurde genau notiert. Mit dem Geld sind die Armen in der Gemeinde unterstützt worden. König hat auch Pläne gefunden, so den Entwurf für die Kanzel, eingeweiht 1865, und für das Kriegerdenkmal, das um 1919 gebaut wurde.

Ortsvorsteher Sackmann hofft, dass mit dem Kirchenführer, der in einer Stückzahl von 2000 Exemplaren herauskommen soll, die Remigiuskirche in der Region bekannter und zu einem Anziehungspunkt wird.

Vorgestellt wird das Buch beim Vortragsabend am 23. Juni, der gleichzeitig der Festauftakt sein wird.