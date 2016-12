Sulz a. N. Grünes Licht für die Feuerwehr

Die Anhebung des Beitrags sei ein wichtiger Schritt, besonders für jene ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, die beim Alarm ihre Arbeitsstätte verlassen und dadurch Verdienstausfall, gegebenenfalls auch Ärger mit der Firma, in Kauf nehmen müssten. Natürlich bestehe die Alternative der Lohnfortzahlung, erklärt Heizmann, aber dann gebe es bei Einsätzen außerhalb der Arbeitszeit nichts.

Noch ein langer Weg

"Es ist eine landesweite Bestrebung, die Wertschätzung der Feuerwehr, die ihren Dienst an der Allgemeinheit leistet, anzuheben", weiß der Stadtbrandmeister. Da gebe es auch ein Andenken zum Thema Rentenpunkte für Feuerwehrmänner. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg. Immerhin: Einige Anregungen seien im Strategiepapier des Kreisfeuerwehrverbandes vermerkt. Da wird beispielsweise kritisiert, dass eine ehrenamtlich organisierte Gemeindefeuerwehr häufig den größten und aktivsten Sparposten in den knappen kommunalen Haushalten darstelle. Gäbe es im Umkehrschluss keine Feuerwehrkräfte, müssten deren Aufgaben durch hauptamtliches Personal geleistet werden, was laut Strategiepapier Personalkosten von rund 2,5 Millionen Euro nach sich ziehen würde.

"Sulz ist mit der Anhebung nun Vorreiter im Kreis Rottweil im Bereich der Aufwandsentschädigung", sagt Heizmann. Was hier schon geschehen ist, das werde bald auch bei den anderen Gemeinden auf den Tisch kommen, prophezeit er.