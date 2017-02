Sulz a. N. Großes Aufräumen nach dem Ringtreffen

Den Helfern war der Erschöpfungszustand anzumerken. Thomas Freund konnte aber schon mal eine positive Bilanz ziehen. Die zwei Brauchtumsabende am Freitag- und Samstagabend waren mit insgesamt rund 5000 Narren gut besucht. 4500 Narren und 7000 Besucher waren es am Sonntag beim großen Ringumzug. "Damit können wir leben", meint Freund. Er selber stand am Sonntagnachmittag auf dem Ehrenwagen: "Ich habe nur Menschen gesehen. Es war ein gewaltiges Bild." Die Gestaltung der Straßen und die Stände seien von den Gastzünften gelobt worden. Das Verkehrskonzept der Narrenzunft hat ebenfalls funktioniert. Auch sonst verlief die Fasnet am Wochenende in ruhigen Bahnen. Lediglich am Samstag beim zweiten Brauchtumsabend hätten drei bis vier alkoholisierte Besucher von der Security des Zeltes verwiesen werden müssen, berichtet Freund.

Was die Verschmutzung am Straßenrand nach dem Umzug angeht, entschuldigt sich der Zunftmeister bei den Anwohnern. Es lagen jede Menge Flaschen, zersplittertes Glas, Papierfetzen und natürlich Auswurfmaterial der vorbeiziehenden Narren herum. Freund hat noch am Sonntagabend die Kehrmaschine angefordert.

Dass es bei einer solchen Großveranstaltung Müll gibt, das, so Freund, "können wir leider nicht beeinflussen". Am gestrigen Montag war denn auch großes Aufräumen angesagt.