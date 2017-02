Sulz a. N. Großer Pflegetermin für Hecken und Bäume

Die Gruppe von Ernst Schmid war im "Saugässle" unterwegs. Die Brühlgärten und auch der Fußweg zum Fohental wurden gesäubert. Die Gruppe von Gerhard Wössner kümmerte sich im Bereich "Stützen" um die Obstbäume. Ein Baum musste im "Gänsäcker" klein gemacht und aufgeräumt werden. Auch die Bäume innerorts in der "Röte" wurden geschnitten. Willy Harpain war mit seinen Leuten unter anderem im "Seelenhof" und in der "Spitzigen Halde" tätig.

Von Vorteil war, dass vor der Aktion der Heckenschnitt durch den Bauhof in Bergfelden bereits stattgefunden hatte. Alle drei Jahre steht dieser, abwechslungsweise in den Sulzer Stadtteilen, an. Damit war die Arbeit nicht ganz so groß wie im Vorjahr.

Wer allerdings glaubt, in Bergfelden finden die Vögel und Insekten keinen Unterschlupf mehr, hat sich getäuscht. Die weitläufigen Flächen mit ihren Hecken und Büschen sind in ökologischer Hinsicht vorbildlich.