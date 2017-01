Sulz a. N. Großer Ärger um Bauarbeiten an Brücke im Glatttal

Existenzen bedroht

Viel Kritik gab es wegen der Umleitungen. Da wurde zwar etwas verbessert, sie sind aber "heute noch blöd". So werde beispielsweise nach Rottweil umgeleitet, während die meisten Autofahrer nach Horb, Sulz oder auf die Autobahn wollten.

Das Wort "Katastrophe" fiel an dem Abend immer wieder. Die Sperrung ist für manche Betriebe existenzbedrohend. Thomas Esslinger stellte fürs Schlosscafé einen Umsatzrückgang von 30 bis 40 Prozent fest. Ähnlich hoch sind die Verluste einer Autowerkstatt, die ihre Kundschaft vor allem in Horb, Betra und Empfingen hat. "Sie finden den Weg nicht zu mir", klagte der Inhaber. Schwer betroffen ist auch das Lebensmittelgeschäft in Glatt. "Der Durchgangsverkehr fehlt. Es ist langsam eine existenzbedrohende Frage", stellte Ulrike Pape fest. "Ich werde Glatt verlassen", kündigte eine Geschäftsfrau an. Eine Angestellte musste sie bereits entlassen.

Brücke bis Mai gesperrt

Für die Tankstelle in Hopfau wirkt sich der fehlende Ausflugsverkehr am Sonntag aus: "Da ist tote Hose. Das Tal ist tot", meinte Eric Seeger. Es sei schwer, Kunden "zu uns zu bringen, wenn sie solche Umleitungen fahren müssen. Ich habe Bedenken, ob wir das durchhalten", sagte Katja Blöchle vom "Blatt Werk" in Hopfau. Der Umweg führt von Horb her über den Priorberg – im Winter ist das eine problematische Strecke.

"Für die nächsten zwei bis drei Jahre werden wir noch manche Kröte schlucken müssen", befürchtete der Glatter Ortsvorsteher Helmut Pfister. Bei ihm "schlagen die Klagen" ein, dabei ist auch die Stadt Sulz mit dem Kultur- und Museumszentrum (KMZ) Leidtragende, wie Hartmut Walter anmerkte. Der Straßenbau sei keine Maßnahme der Stadt, sondern des Landkreises, betonte er.

Die Sulzer Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler informierte über die weiteren Bauarbeiten: Bauabschnitt drei, die Brücke, die eigentlich im Dezember wieder für den Verkehr geöffnet werden sollte, werde noch bis Mai gesperrt. Dann folge mit dem Bauabschnitt eins der Ausbau der Kreisstraße zwischen Hopfau und Glatt. Das werde bis Dezember dauern.

Zuletzt kommt der Streckenabschnitt zwischen Glatt und Neckarhausen an die Reihe. Dazwischen soll die Glatt verlegt werden. Sabrina Glöckler konnte keine Zeit nennen, wann die Bauarbeiten für den Bauabschnitt zwei beendet sind.

Bislang abgelehnt worden sei vom Landratsamt, an der Autobahn mit Schildern darauf hinzuweisen, dass ins Glatttal die Ausfahrt Sulz genommen werden sollte, teilte Helmut Pfister mit.

Radweg auch für Autos

Er zeigte sich enttäuscht über das mangelnde Entgegenkommen des Landratsamts. Sein Vorschlag war, den "Alten Rainweg" für den Autoverkehr "offiziell aufzumachen", hier Tempo 30 anordnen, ein bis zwei Ausweichmöglichkeiten zu schaffen und geschotterte Stellen mit einer Schwarzdecke zu versehen. "Dann ist der Weg einwandfrei befahrbar", ist er überzeugt.

Der Dürrenmettstetter Ortsvorsteher Robert Trautwein bestätigte dies. Mit einem durchgängigen Weg zwischen Glatt und Neckarhausen wären schon mal viele Probleme gelöst.

Hartmut Walter schlug vor, die Straße Sulz-Glatt aktiv zu bewerben. Mit kleineren Maßnahmen wären Verbesserungen denkbar. Darüber möchte er mit dem Landratsamt noch sprechen.

Die Gewerbetreibenden forderte er auf, auf ihrer Homepage oder im E-Mail-Verkehr auf die Straßensanierungen im Glatttal und die besten Umleitungsstrecken hinzuweisen. Auch regte er Gemeinschaftsveranstaltungen an: etwa eine kleine Leistungsschau, ein Bogenschützen- oder Minigolfturnier mit dem "Preis der Stadt Sulz". Bei gemeinsamen Aktivitäten stellte Walter Zuschüsse der Stadt in Aussicht. Anke Schäfer-Vögele hatte die Idee, einen autofreien Sonntag zwischen Glatt und Neckarhausen zu veranstalten.

Walter will zunächst aber Vertreter des Straßenbauamts bitten, bei einer gemeinsamen Ortschaftsratssitzung von Glatt und Hopfau über die geplanten Bauarbeiten zu informieren. Die Stadt werde auch Stempel und Aufkleber mit den Hinweisen auf die Bauarbeiten den Unternehmen zur Verfügung stellen.

Am liebsten wäre den Betroffenen aber, die Straße würde während der Bauarbeiten nur halbseitig gesperrt. Entsprechend sollten die künftigen Maßnahmen gestaltet werden, appellierte Stadt- und Ortschaftsrätin Gabriele Brucker.