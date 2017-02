Sulz a. N. Grippewelle legt Unterricht lahm

Sulz. Die Grippe erwischt auch Schüler: "Manchmal ist nur die Hälfte der Klasse da", sagt Schulleiterin Monika Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung. Zumindest hat sich bislang noch nicht das Novo-Virus, das im Herbst vergangenen Jahres an der Grundschule Bergfelden grassierte, ausgebreitet. Doch die Grippewelle hält mittlerweile seit den Herbstferien an. So schlimm hat es Monika Schneider schon lange nicht mehr erlebt. Seit Schuljahresbeginn musste sie mittlerweile fünfmal den Stundenplan ändern: "Das hat es noch nie gegeben," stellt sie fest. Wenn drei bis vier Lehrer fehlten, sei es schwierig, normalen Unterricht aufrechtzuerhalten. Vor allem nachmittags seien Stunden ausgefallen. Eine andere Möglichkeit ist noch, Klassen zusammenzulegen oder einzelne Schüler zu verteilen.

Personell ist die Schule zwar gut ins neue Schuljahr gestartet. Abgesehen von Grippeerkrankungen seien dann längerfristige Lehrerausfälle, unter anderem auch durch Schwangerschaft und Elternzeit, dazu gekommen.

Für einem Zeitraum von sechs Wochen müsse die Schule selber schauen, wie sie mit den personellen Engpässen zurecht komme, erklärt die Schulleiterin. Das Schulamt würde zwar gern helfen, aber Lehrer, die einspringen könnten, sind schwer zu finden. "Ich habe nicht die einzige Schule mit Problemen. Im Moment ist der Markt leer gefegt", sagt Monika Schneider.