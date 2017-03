Sulz a. N. Glatter Schloss ist weiterhin "Schaufenster der Kultur"

Schon jetzt freue er sich auf "Don Giovanni" im Rahmen der Opernfestspiele am 21. Juli. Am 13. August steht die Open-Air-Theateraufführung "My Fair Lady" mit dem Zimmertheater aus Rottweil an. Die siebte "Lange Museumsnacht" ist für 2018 eingeplant. Heuer nimmt das Schloss auch am "Tag des offenen Denkmals" teil.

Auch bei Fremdveranstaltungen gibt es steigende Zahlen, beispielsweise bei der Hochzeit im "Hohenzollernzimmer" und im "Fürstensaal". 24 Trauungen wurden dort bereits vorgenommen. Da es in diesem Jahr auch die Ausstellung "Weihnachtsbräuche" geben wird, machte Kreisrat Klaus-Dieter Thiel den Vorschlag, auch das Thema "Bräuche in der Region" vorzustellen. Er erklärte den Begriff "Stupfen", den es früher beim Schlachten gab, nannte die "Sichelhenke" oder auch den "Hammellauf".

Nach dem Zahlenwerk, das Verbandsrechnerin Ramona Stühler präsentierte, wurde 2016 einstimmig verabschiedet und auch der Haushaltsplan des aktuellen Jahres ging mit der gleichen Abstimmung durch. Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 100 000 Euro festgesetzt.

Kreisarchivar Bernhard Rüth bedankte sich beim Museumsleiter und nannte die Besucherzahlen erfreulich. Glatt sei ein "Schaufenster der Kultur am oberen Neckar". Die Anwesenden diskutierten noch über die Möglichkeit, Ausstellungsobjekte so nah wie möglich zu lagern. Kreisrat Thiel schlug vor, einen Schuppen oder ein Magazin zu bauen. "Alles nicht so einfach", erklärte Hieber, der das Thema nicht zum ersten Mal auf dem Tisch hatte. "Schleppdach oder Pergola" würden vom Denkmalamt nicht unterstützt und es gelte zu beachten, dass ein Teil des Schlossparks Hochwassergebiet ist.