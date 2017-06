Sulz a. N. Glatt versehentlich durchgestrichen

In Neckarhausen wird der Verkehr nach Freudenstadt und Hopfau geradeaus weitergeleitet nach Sulz. Auf dem Schild mit dem Rechtspfeil ist aber auch Glatt durchgestrichen. Ein Versehen der Firma, die die Schilder aufgestellt habe, teilt die Sulzer Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler mit. Das sei schon behoben, versichert Martin Osieja, Leiter des Straßenbauamts im Landratsamt Rottweil, "wir reagieren entsprechend."

Angebracht sind bei den Umleitungsschildern die braunen Tourismusschilder. Was noch fehlt, sind Schilder auf der Autobahn an den Ausfahrten Empfingen und Sulz. Sie werden darauf hinweisen, dass Autofahrer nach Freudenstadt, Dornhan und Hopfau die Ausfahrt Sulz nutzen sollen. Diese Schilder mussten, so Sabrina Glöckler, vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Grünes Licht dafür habe es erst zwei Wochen vor der Sperrung gegeben. Erst dann konnte die Herstellung in Auftrag gegeben werden. Es seien extra große Schilder, die den Anforderungen der Autobahn entsprechen müssten.

Sabrina Glöckler geht davon aus, dass sie Anfang Juli an den beiden Autobahnausfahrten aufgestellt werden. Sonstige Probleme mit der Beschilderung wegen der Straßenbauarbeiten im Glatttal seien ihr nicht zu Ohren gekommen.