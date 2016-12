Sulz a. N. Geschäftsentwicklung ist positiv

Sulz-Renfrizhausen (gh). In diesem Jahr konnte der geschäftsführende Hauptgesellschafter Hasan Sarac in der Betriebsversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier gleich zehn Betriebsjubilare vor versammelter Belegschaft ehren. 40 Jahre bei Dreher ist der Renfrizhauser Eugen Mutschler, der im Jahr 1976 eintrat und seither in der mechanischen Fertigung beschäftigt ist. Seit dem Jahr 1991 sind Lothar Schoch aus Bad Rippoldsau, Regina Fink aus Sulz, Erika Braun aus Ahldorf, Thomas Manz aus Fluorn-Winzeln, Armin Spielberger aus Sigmarswangen und Heinrich Hakelberg aus Weiden im Unternehmen. Alle sieben erhielten von Sarac die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer für 25 Jahre Arbeitstreue sowie einen Geschenkkorb mit Jubiläumsgabe überreicht.

Zehn Jahre im Unternehmen sind Steffen Leicht aus Vöhringen, Oliver Clesle aus Oberdigisheim und Michael Mayer aus Horb. Sie freuten sich ebenfalls über einen Geschenkkorb. In den Ruhestand wurde Wolfgang Sgolik aus Dettingen verabschiedet. Er war 18 Jahre bei Dreher in der mechanischen Konstruktion beschäftigt.

Sarac sprach bei der Betriebsversammlung von einem schwierigen, aber dennoch zufriedenstellenden Geschäftsjahr mit in den vergangenen Monaten erhöhtem Auftragseingang und dadurch verbundener Vollauslastung. Die Mitarbeiterzahl konnte mit 184 Beschäftigten, davon 24 Auszubildende und BA-Studenten, gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant gehalten werden.