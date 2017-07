Sulz a. N. Geparkter Kleinlaster am Straßenrand bremst den Verkehr

Der Dobelweg ist nicht das Problem, sondern die Landesstraße, die vor seinem Haus eine scharfe Kurve macht. Von der Brücke bis zu dieser Stelle verläuft die Straße geradeaus, da kann man Gas geben, um dann im Kurvenbereich abrupt abzubremsen und wieder Gas zu geben. Ähnlich ist es von der anderen Seite her. Abgesehen vom Lärm entstehen bei Gegenverkehr immer wieder gefährliche Situationen. Man sieht das auch an den Bremsspuren.

Die Kreisstraße von Hopfau nach Glatt ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr durch den Ort habe, seit die L 409 Umleitungsstrecke sei, deutlich zugenommen, beobachtet Biller. Was ihn besonders stört, sind die durchdonnernden Lastwagen. Er kann nicht verstehen, warum der Schwerlastverkehr nicht schon in Dornhan über Marschalkenzimmern und Weiden Richtung Sulz geleitet wird.

Der genervte Hausbesitzer ist initiativ geworden: Im April lieferte er im Hopfauer Rathaus 20 Unterschriften von Anwohnern ab. Sie fordern eine Tempo-30-Zone von der Brücke bis zum Ortsschild. Ortsvorsteher Albert Beck berichtete darüber während einer Ortschaftsratssitzung Ende Mai und teilte mit, dass er die Unterschriften ans Sulzer Ordnungsamt weitergeleitet habe. Zumindest zwei Jahre lang, solange die Bauarbeiten dauern, sollte in der Ortsdurchfahrt Tempo 30 gelten. "Dann wäre es ruhiger", ist Biller überzeugt. Vor allem, wenn noch zusätzlich kontrolliert würde. Obwohl er auch im Landratsamt mit seinem Anliegen vorstellig geworden ist, hat sich nichts getan. Oliver Biller hat nun zur Selbsthilfe gegriffen: Er parkt abends seinen Kleinlaster hinter der Kurve auf dem Seitenstreifen. Einen ausreichenden Abstand halte er ein, außerdem gehöre ein Teil der Straße zu seinem Grundstück. Im Ort hat er sich deswegen schon Ärger eingehandelt. Und mancher Autofahrer, der etwas flotter um die Ecke kommt, dürfte auch überrascht werden. Bei Gegenverkehr muss der Fahrer unversehens stärker abbremsen, um nicht auf das ruhende Fahrzeug aufzufahren. "Jetzt ist es besser", stellt Biller, was den Lärm angeht, fest. Wenn jedoch das Haus an der Kurve, wie geplant, abgebrochen wird und die Straße verbreitert wird, befürchtet er, "wird es noch schlimmer für uns. Ich bin nicht dafür, dass das Eckhaus wegkommt."