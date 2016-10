Sulz a. N. Gemeinsam überlegen, wie man Energie sinnvoll einsetzt

Zwei Jahre lang haben sich die Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz um die Aufnahme in das Programm Erasmus + und um die dazugehörigen Fördermittel bemüht, doch die Töpfe waren immer leer. In diesem Jahr hat es geklappt, und neben einer Tafel am Schulgebäude, die die Teilnahme an der strategischen Partnerschaft dokumentiert, können sich die Schulen auch über 24 000 Euro Fördermittel aus Brüssel freuen. "Wir hatten einen langen Atem", blickte die Schulleiterin Susanne Galla in einem Pressegespräch zurück.

Zusammen mit Schulen aus Belgien, Schweden, Spanien, Bulgarien und Frankreich widmen sich die Sulzer und Oberndorfer Einrichtungen den Themen "Erneuerbare Energien" und "Neue Medien". Dazu finden an den Schulen Projekte und Workshops statt, in denen es beispielsweise um Wasserkraft geht, oder darum, wie man mit sozialen Medien viele Menschen erreicht.

Zwei Jahre lang läuft das Projekt unter der Leitung der beiden Lehrer Jennifer Heitmar und Jan Huml. Sie setzen dabei neben dem fachlichen auch auf den interkulturellen Austausch. "Die ganze Schule verständigt sich europaweit zu einem Thema", beschrieb Jan Huml. Als positiver Nebeneffekt wird auch die Sprachkompetenz der Schüler gefördert, denn die Projektsprache ist Englisch. Vorteile versprechen sich die Beteiligten zudem durch die Vernetzung mit ausländischen Schulpartnern. "Der Kreis wird sich vergrößern", ist sich die Schulleiterin sicher. "Außerdem werden mit dem Projekt auch mal die Stärkeren abgeholt."