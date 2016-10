Sulz a. N. Gemeinsam mit Peter Alexander in der kleinen Kneipe

Man leidet mit dem Oberkellner Peter (Peter Grimberg, der Regie führte und auch Hauptdarsteller war) in seinem Liebeskummer. Die eine will ihn und die, die er will, nämlich seine Chefin Mariandl, fühlt sich zum Stammgast Dr. Schiefer hingezogen. Es gibt allerlei Verwicklungen, besonders als der schöne Sigismund mit seiner extravaganten Marina auftritt, derer sich gleich der Frauenheld Schiefer annimmt.

Die Wirtin Mariandl, als Frau mit Prinzipien trennt sie Geschäftliches von Privatem, entlässt den Oberkellner Peter und stellt ihn als Ehemann lebenslang ein, als sie ihren "Irrtum" bemerkt.

Perfekt dargestellt erlebten die Zuschauer im Oberkellner Peter Alexander mit seinen größten Hits wie "Im weißen Rössl", "Zwei kleine Italiener", oder "Sag beim Abschied leise Servus".