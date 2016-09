Sulz a. N. Gemeinsam Glaube leben und erleben

Sulz-Bergfelden. Da liegt es, das Jugendheim, in einer kleine Kuhle oberhalb des Ortes. Nur wenige Meter sind es bis zu den letzten Häusern der Gemeinde. Und trotzdem fristet es ganz friedlich und ungeniert sein Dasein, geschützt durch leicht ansteigende Hänge und ein kleines Wäldchen. Vor einem halben Jahrhundert wurde es gebaut. "Ich bin schon gefragt worden, was eigentlich der Zweck des Jugendheims sei. So ganz einfach ist die Antwort nicht", schrieb der damalige Pfarrer Werner Auer im evangelischen Gemeindeblatt zu Württemberg, Ortsbeilage November 1966. Man habe einen Raum gebraucht für die jungen Männer, die zu Feld und Wald ins Freie gehen, um Spiel und Sport zu treiben. "Man brauchte einen Raum mit vier Wänden und einem Dach über dem Kopf, wollte man noch einen guten Abschluss des Abends finden", erklärte Auer weiter. Nun hätten die Jungen ein "Hüttlein", in dem sie noch lange zusammensitzen könnten und über das am gemütliche Tisch sprechen und nachdenken, was das Wichtigste im Leben sei. Darüber hinaus sollte das Heim eine Begegnungsstätte sein, auch für Gäste aus anderen Gemeinden.

Fünf Jahrzehnte sind seither ins Land gezogen, das "Hüttlein" hat einiges erlebt. Und seine Aufgabe erfüllt das Jugendheim auch heute noch. "Christusgemäß, jugendgemäß und zeitgemäß", betont Pfarrer Oliver Velm. Hier ist der Nachwuchs auch heute noch gerne etwas für sich, bei Geländespielen beispielsweise. Die verschiedenen Jugendgruppen der Bergfelder Gemeinde wissen um die Vorzüge des Jugendheims, ob Jungschar oder "4Teens", oft ist das Jugendheim für die verschiedenen Jugendgruppen Ausgangspunkt von gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Beim Johannisfeuer beispielsweise, wo ein großes Feuer beim Sportplatz entfacht wird, um dann eine Andacht abzuhalten. Dazu gibt es heiße Würstchen und Spiele. Oder wenn sich Junge und Junggebliebene beim Jugendheim treffen, um mit Fackeln bestückt gemeinsam den Berg hinauf zu wandeln, wo ein geistliche Impuls und alkoholfreier Punsch warten.