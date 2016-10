Sulz a. N. Gemeinsam Basis für Zukunft gelegt

Bei der Konstituierung wurde als Vorsitzender Dekan Ulrich Vallon bestimmt. Stellvertreter wurde Karl Mutschler. Laut Mitteilung werden alle Angestellten, zum Beispiel Erzieherinnen, Hausmeister und Mesner, von der Verbundkirchengemeinde übernommen. Gabi Hertenberger, bisher Kirchenpflegerin in Holzhausen, ist in den Kirchengemeinderat des Verbundes zugewählt. Sie wird als Verwaltungsfachkraft angestellt und arbeitet mit Kirchenpflegerin Traude Mangold zusammen. Die neue Kirchenpflege für die Verbundgemeinde wird in Holzhausen, Obere Straße 2, sein. Das geschäftsführende Pfarramt ist beim Dekan in Sulz.

Eine Chance der Verbundkirchengemeinde bestehe darin, dass die zwei Pfarrstellen Holzhausen (50 Prozent) und Sulz II (100 Prozent) aufeinander abgestimmt wurden. Aufgaben seien klar zugeschnitten, erklärt Dekan Ulrich Vallon. "Das macht die Pfarrstelle in Holzhausen attraktiver, weil nun klar ist, dass man mit einer halben Stelle nicht alle Aufgaben wahrnehmen muss. Gerade viele Verwaltungsaufgaben fallen weg."

In Geschäftsordnungen sei festgelegt, dass die Pfarrstelle Sulz II für die Arbeit mit Kindern, der Jugend und den Senioren Verantwortung trage. Von der Pfarrstelle in Holzhausen würden Schwerpunkte in der Erwachsenenbildung und beim Besuchsdienst gesetzt. "Dabei aber immer mit dem Blick auf den ganzen Verbund." Vor zukünftigen Kirchenwahlen ist Karl Mutschler nun wohler: "Es war in der Vergangenheit schwer, Kandidaten für den Kirchengemeinderat zu finden." Doch nach der Wahl im Herbst 2019 wird das Leitungsgremium nur noch 14 Mitglieder haben. Bis dahin sind die 19 bisherigen Mitglieder aus Holzhausen und Sulz im neuen Verbundkirchengemeinderat vertreten. Mutschler erhofft sich zudem weniger Sitzungen. Gottesdienste werden weiterhin jeden Sonntag in Holzhausen und in Sulz gefeiert. Bisher war in Holzhausen fast immer ab 9 Uhr Gottesdienst. Das ändert sich am ersten Sonntag im Monat. Dann ist der frühe Gottesdienst in Sulz, und in Holzhausen beginnt er um 10.15 Uhr.

Auch festgelegt wurden die Konfirmationen in beiden Orten. Darauf vorbereiten werden sich die Jugendlichen aus Holzhausen und Sulz aber gemeinsam. Die Pfarrer wechseln sich jährlich mit dem Konfirmandenunterricht ab. Dekan Vallon ist sich sicher: "Wir haben die Grundlage für die Zukunft gelegt."