Sulz a. N. Gemeinde feiert den Wiedereinzug

Architekt Werner Jetter wachte über die verschiedenen Gewerke und koordinierte die einzelnen Aufgaben. Nach dem Gottesdienst am 2. Oktober gibt es die Möglichkeit, mit den verschiedenen Handwerkern ins Gespräch zu kommen und sich anhand einer Dokumentation über die erfolgten Maßnahmen zu informieren.

"Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind und wir wieder in der Stadtkirche unsere Gottesdienste feiern können", erklärt Dekan Ulrich Vallon. "Die Maßnahme war dringend nötig, um die Substanz der Stadtkirche zu erhalten", betont er auch im Blick auf die Kosten in Höhe von 153 000 Euro.

Der Wiedereinzug fällt mit dem Erntedankfest zusammen. "Das passt sehr gut zusammen", findet Pfarrerin Stefanie Fritz, denn der Abschluss der Bauarbeiten, bei denen nichts passiert sei, gebe Grund, nicht nur den beteiligten Handwerkern zu danken. Dieser Dank gehöre auch vor Gott ausgesprochen. So wird sich das Thema Dankbarkeit wie ein roter Faden durch den besonderen Gottesdienst hindurchziehen.

Die Kindergartenkinder sind im Gottesdienst dabei und machen deutlich: Die Kirche ist für Große und Kleine ein wichtiger Ort. Der Posaunenchor beteiligt sich am Erntedankgottesdienst, und so wird an diesem Sonntag das "Nun danket alle Gott" angestimmt werden. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr.

Im Anschluss gibt es einen Empfang, bei dem die Arbeiten erklärt werden und das Ergebnis genau in Augenschein genommen werden kann. Da die Kirche in den Sommermonaten, wie sonst üblich, nicht für die Besucher geöffnet sein konnte, hat man sich entschlossen, dass noch im Oktober die Kirche an den Sonntagnachmittagen offen sein soll.

Die Sulzer Stadtkirche gehört zu den ganz wenigen Bauten, die bei den großen Stadtbränden der Jahre 1581 und 1794 erhalten blieben. Unter Herzog Ulrich wurde 1534 die Stadtkirche von Sulz evangelisch. Seither ist sie evangelische Predigtkirche und Sulz wurde Dekanatsstadt. Gebaut wurde die Kirche in den Jahren 1513 bis 1517.

Die heutige Gestalt der Kirche entspricht ihrer ursprünglichen Gestalt. Bei der gründlichen Innenerneuerung der Kirche von 1955 bis 1956 wurden nahezu alle seit dem Bau der Kirche vorgenommenen Veränderungen rückgängig gemacht. Auch diese neuste Sanierung hat daran nichts verändert, aber sicherlich die Zukunft dieser besonderen und geschichtsreichen Kirche gesichert.