Sulz a. N. Gelungenes Fest für Jung und Alt

Der Familientag fand zum dritten Mal statt. Der Verein wolle sich damit auch während des Jahres präsentieren und nicht nur an der Fasnet, hieß es. Gleichzeitig sammelte der Verein Spenden für den Kindergarten Storchennest und die Grundschule. Der Kindergarten möchte ein Spiel- und Gerätehaus anschaffen, die Grundschule neue Spielgeräte. Zahlreiche Sponsoren haben dafür Geld bereits gespendet. Wer sich noch beteiligen möchte, könne sich gerne auch nach dem Fest melden, sagte Manuela Klingele, Schriftführerin des Vereins. Sie zeigte sich zufrieden mit dem Besuch und dem Ablauf des Festes. "Das Mittagessen läuft super, die Maultaschen sind bereits ausverkauft", berichtete sie. Bei den Kindern kamen die Bastelecke und die Fahrt mit dem Feuerwehrauto sehr gut an. Ein Mitglied des Vereins las die Geschichte der Narrenfigur "Jäkle" vor – einem Waldarbeiter, der magische Kräfte gehabt haben soll und dessen Grab im Wald liegt. Er wünschte den Leuten des Dorfes, die ihn verachteten, einen Kropf an den Hals. Der "Kropfer", ein Weißnarr, entstand aus dieser Sage.

In der Hüpfburg tobten sich die Kinder aus, auch die Spielstraße erfreute sich großer Beliebtheit. An einem Stand konnten Schießbegeisterte mit einem Lichtgewehr auf ein Ziel feuern. Daneben hatte die Bogeninteressengemeinschaft Glatt eine Zielscheibe aufgestellt. Hier konnten sich Kinder und Erwachsene im Bogenschießen üben. Mittags gab es Kaffee und Kuchen. Ein rundum gelungenes Fest.