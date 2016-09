Sulz a. N. Gelbfüßler und Sauschwobe – zwei ungleiche Partner

Den Vortrag hält Werner Mezger, bekannt durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen. Zum Inhalt: So sehr sich die Vernunftehe von Badenern und Württembergern bewährt hat, so deutlich ist auch noch nach 60 Jahren, dass es keine Liebesheirat war. Mit welchen Stereotypen in der gegenseitigen Wahrnehmung bis heute operiert wird, wie sie entstanden sind und was sie möglicherweise bezwecken, ist Gegenstand des Vortrags.

Dass etwa das einst badische Städtchen Möhringen, heute Teilort des ehemals württembergischen Tuttlingen, sich alljährlich über die Fasnet durch einen Schlagbaum mit der Aufschrift "Großherzogtum Baden" von Tuttlingen abgrenzt, ist wohl mehr als nur ein Gag.

Dass die badisch-württembergische Symbiose in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen noch Jahrzehnte nach ihrer Schaffung zu Problemen führt, bildet ein kommunalpolitisches Dauerthema.