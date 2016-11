Sulz a. N. Geburtstagsfeier, Einbruch und gestohlene Sitzbänke

Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stand die Feier zum 50. Geburtstag, der in diesem Jahr gefeiert wurde. Lutz Langner ging in diesem Zusammenhang kurz auf die Entstehung des TC Sulz im Jahr 1966 ein, als 43 Erstmitglieder in den Verein eintraten. Am 24. September des selben Jahres wurde der erste Tennisplatz fertiggestellt.

Um die steigenden Kosten und auch die Mitgliedsbeiträge, die an den Deutschen Tennisbund und den Württembergischen Landessportbund bezahlt werden müssen, aufzufangen, wurden die Beiträge erhöht: Für aktive Mitglieder von 115 auf 120 Euro, passive Mitglieder müssen 25 Euro bezahlen, und Jugendliche haben einen Beitrag von 37,50 Uhr zu entrichten.

Jährlich müssen zusätzlich von jedem Mitglied fünf Arbeitsstunden abgeleistet werden. Um die Arbeitsstunden transparenter zu machen, werden Arbeitskarten eingeführt.

Sportwart Sven Kitzlinger konnte eine durchwachsene Bilanz ziehen: sechs Teams waren am Start, den ganz großen Erfolg feierten nur die Herren 70.

Das Damen-50-Team wurde in der Bezirksstaffel Dritter, die Herren, die in der Württembergstaffel spielten, beendeten die Saison auf dem vorletzten Platz und müssen zurück in die Oberligastaffel.

Die Herren 70 kamen in der Verbandsstaffel nur zu einem Punkt, die Hobby-Herren holten sich den zweiten Platz in der Gruppe. Die Herren 65 wurden ebenfalls Zweiter. Mit einem Team weniger (Herren 70) geht der Sulzer Tennisclub im kommenden Jahr an den Start.

Bei den Neuwahlen, die der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Renz leitete, wurde Lutz Langner für zwei weitere Jahre als Vorsitzender gewählt. Sportwart ist Sven Kitzlinger, Carolin Bronner ist Kassiererin und Horst Untereiner wurde zum Kassenprüfer gewählt. Erhard Heiser ist Liegenschaftswart.