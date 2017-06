Sulz a. N. Gasthof Am Berg ist verkauft

Sulz-Holzhausen. Das Haus hat sie zusammen mit ihrem Mann Klaus vor 53 Jahren gebaut. Im November 1964, erinnert sie sich, sei die Wirtschaft eröffnet worden. Es habe geheißen, man brauche Gastwirtschaften.

Das Speiselokal lief dann auch gut. "An Wochenenden hatten wir 50 bis 60 Essen", erzählt Else Lörcher, die selber gekocht hat. Das wussten die Gäste zu schätzen – vor allem ihren Rostbraten und die Spätzle. Sie war aber auch Wirtin mit Leib und Seele. So war der Stammtisch in früheren Jahren oft gut besetzt. Im Gasthof wurden kleinere Familienfeste abgehalten. Zudem boten die Inhaber Fremdenzimmer an. In den 1980er-Jahren seien Eisenbahner gekommen: "Es war optimal damals", meint die Wirtin. Das Haus sei in dieser Zeit immer voll gewesen. Oft entstanden mit den Gästen auch langjährige Freundschaften.

Nach dem Tod ihres Mannes hat Else Lörcher den Gastronomiebetrieb selber organisieren müssen. Dass mit dem Gasthof Am Berg in Holzhausen nun eine Ära zu Ende geht, bedauert sie. Sie hätte gern noch weitergemacht, vor allem dann, wenn die Holzhauser öfters gekommen wären. So war die Wirtin froh, dass sie in den vergangenen 20 Jahren für das Altersheim Patmos kochen konnte. Die Heimbewohner werden ihr Essen sicher vermissen.