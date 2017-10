Sulz a. N. Gaben für Notleidende

Sulz-Bergfelden. Einen reich geschmückten Erntedankaltar gab es in der Remigiuskirche Bergfelden. Die Erntegaben gehen an den Tafelladen in Sulz und kommen damit notleidenden Menschen zugute. Die Kinder der Kinderkirche stellten mit den Kinderkirchmitarbeiterinnen die Geschichte vom kleinen Wassertropfen dar, der erst verdunstet und dann auf vielfältige Weise Pflanzen, Tieren und Menschen nutzt. Passend zum Gesamtthema "Wasser" begleitete der Posaunenchor Bergfelden Lieder wie "Leben aus der Quelle" oder "Ins Wasser fällt ein Stein". In seiner Predigt verglich Pfarrer Velm die drei Aggregatzustände des Wassers (flüssig, fest und gasförmig) mit dem dreieinigen Gott. Alle Kindergartenkinder, die 2017 vier Jahre alt geworden sind, bekamen von der Kirchengemeinde eine fröhliche, bunte Kinderbibel geschenkt.