Sulz a. N. Für Kirche und Vereine engagiert

Vier Jahre später kam das Ende des traditionsreichen Modehauses in der Sonnenstraße, in dem Werner Dettling als Verkäufer eine Institution war. Mittwochnachmittags hatte er frei, da war das Modehaus geschlossen. Das ist auch der Grund, dass die Seniorennachmittage in Fischingen heute immer noch an einem Mittwochnachmittag stattfinden.

1980 ist das Gemeindehaus der katholischen Pfarrgemeinde Fischingen fertiggestellt worden. In seiner Zeit als Kirchengemeinderat von 1969 bis 2005 war dies das größte Projekt. Der damalige Pfarrer Hubert Knaupp hat Dettling darauf angesprochen, im neuen Gebäude Altennachmittage zu organisieren.

Engagiertes Helferteam steht hinter ihm

Seither hat der heute 77-Jährige die Leitung. Der Seniorenkreis, wie er heute heißt, ist zu einer wichtigen Einrichtung der Kirchengemeinde geworden. Er bietet die Möglichkeit zum Austausch und zu sozialen Kontakten.

Es gibt auch ein Jahresprogramm. Ausflüge führten unter anderem nach Weingarten oder Birnau, es gab Krippen- und Wallfahrten. In der Fastenzeit und im Mai werden Andachten besucht. Immer am Mittwoch vor dem Schmotzigen Donnerstag wird im Gemeindesaal Fasnet gefeiert. Hinzu kommen diverse Vortragsveranstaltungen mit Vertretern der Polizei, Banken oder Apotheke.

Zum Seniorennachmittag im kommenden Mai hält der Empfinger Kakteenexperte Holger Dopp einen Vortrag, im Juli wird in Bad Säckingen der ehemalige Kaplan Martin Metzler besucht, und nach den Ferien steht die Senioren-Dekanatswallfahrt an.

Hinter Werner Dettling steht ein engagiertes Helferteam mit Edelgard Deuringer, Gisela Hipp, Ute Kruse, Mina Wöhrstein und seiner Frau Inge Dettling. Sie unterstützt ihren Mann bei all seinen Tätigkeiten und stärkt ihm den Rücken.

Das Gemeindehaus ist vor einigen Jahren mit einem Aufzug ausgestattet worden. "Das ist schon eine Bereicherung", findet Werner Dettling. Für viele Ältere war es mühsam geworden, die Treppen zum Saal im ersten Stockwerk hochzusteigen. Der Aufzug machte das Gebäude barrierefrei. Das war auch dem Pfarrgemeinderat sehr wichtig gewesen.

Organisieren kann Werner Dettling, das liegt ihm auch. Als er die Leitung der AH-Abteilung des Sportvereins übernommen hatte, sorgte er fürs Ausflugsprogramm. Seit 1954 spielte er im Verein Fußball. Doch auch in anderen örtlichen Vereinen war er aktiv. Ehrenmitglied ist er im Musikverein, in dem er auch 31 Jahre lang Kassierer war, im Sportverein und im Gewerbeverein.

Die Verleihung der Landesehrennadel an Werner Dettling findet am kommenden Mittwoch, 29. März, im Seniorenkreis statt. Zuvor ist um 14 Uhr in der Kirche eine Fastenandacht mit Kaplan Thomas Stricker.