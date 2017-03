Sulz a. N. Für andere Menschen hatte sie immer ein offenes Ohr

Geboren wurde sie am 3. Juli 1943 in Vöhrenbach. Martha Zeiher hatte eine schwierige Kindheit und wuchs bei den Großeltern auf. Später wurde sie aber von der Schwiegermutter mit offenen Armen aufgenommen. Ihren Mann hatte sie in Oberndorf kennengelernt. Zwei Söhne wurden geboren.

Bevor sich Martha Zeiher selbstständig machte, war sie, wie sie es formulierte, "Hilfsarbeiterin". Als ihr letzter Arbeitgeber Insolvenz anmeldete, bewarb sie sich bei Quelle. Von 1978 bis 2008 führte sie den Quelle-Shop in Sulz, der sich in der Anfangszeit an der Löwenbrücke befand und eine Verkaufsfläche von 35 Quadratmetern hatte. Am ersten Tag hatte sie dann auch gerade mal einen Umsatz von 180 Mark, dann aber ging es kontinuierlich aufwärts. 1980 zog die Kauffrau mit ihrem Shop in die Kölreuterstraße. Zehn Jahre später erweiterte sie das Sortiment mit Haushaltsgeräten. "Es war wahnsinnig, was ich Geschäft hatte", erinnerte sie sich 2008, als sie in Rente ging und den Laden einem Nachfolger übergab.

An ihrem Quelle-Shop hing sie mit Leib und Seele. Von den mehreren tausend Agenturen in Deutschland gehörte ihr kleines Unternehmen sehr oft mit zu den erfolgreichsten. Sie erhielt immer wieder Preise und Auszeichnungen.