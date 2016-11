Sulz a. N. "Frohes Alter" mit neuen Hauptansprechpartnern

Zu Beginn grüßte Pfarrer Thomas Hämmerle die Senioren mit dem Wochenspruch. Auch heute seien ermutigende Stimmen gefragt, betonte er. Daher bat er die Anwesenden, mit einem guten Wort mehr in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft Zugang zu den Herzen zu finden.

Genau dies gelang den Kindergartenkindern bei den Senioren mühelos. Sie führten mit wenigen Requisiten und Kindergartenleiterin Sandra Friess als Erzählerin die anrührende Geschichte von "Lumina" auf. Das arme, heimatlose Waisenmädchen irrt hungrig durch den dunklen Wald, bis sie bei der klugen Eule und einem kleinen Bauernjungen Hilfe, Licht und ein neues Zuhause findet. Mit viel Applaus und einer süßen Überraschung verabschiedeten die Senioren die Kinder, die noch ein Laternenlied zum Besten gaben. Im Anschluss sorgte ein schwäbischer Gedichtvortrag über "Alterserscheinungen" wieder für Heiterkeit unter den Anwesenden. Vielfältige Aktivitäten prägen den Jahresablauf der Senioren. Einen Ganztagesausflug, ein sommerliches Grillfest sowie viele Halbtagesausflüge organisiert der Leitungskreis von März bis Oktober. Auch für Auf- und Abbau, Programm, Dekoration und Bewirtung bei den monatlichen Treffen in der Winterzeit gilt es zu sorgen. Wie zu Beginn der Ausflugssaison angekündigt, gab Theo Bachmann, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern durfte, nach rund 13 Jahren seine engagierte Tätigkeit an der Spitze des Leitungskreises auf. Zeitgleich zogen sich auch Ingrid Bauch, Uschi Müller und Johann Müller aus dem Organisations- und Vorbereitungsteam zurück.

Einen "ganz leisen Abschied" habe Theo Bachmann bereits beim Ausflug in die Remstalkellerei gegeben, indem er den Sekt spendiert habe, verriet Margot Link im Nachhinein. Sie nahm das erste Treffen dieser Wintersaison im Gemeindehaus zum Anlass, alle vier mit einem Geschenk zu verabschieden. Gemeinsam mit Paula Geiser würdigte sie die Verdienste des Quartetts mit einem humorvollen Gedicht aus Geisers Feder.