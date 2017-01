Sulz a. N. Friedrich Müller verabschiedet

Sulz-Bergfelden. In einem Gottesdienst mit dem Posaunenchor Bergfelden wurde Friedrich Müller als Kirchengemeinderat verabschiedet. Pfarrer Oliver Velm dankte Müller, der neun Jahre im Gremium, davon fünf Jahre als Laienvorsitzender, tätig war und mit Humor und Tatkraft die Kirchengemeinde mitgeleitet hat. Er sah seine Aufgabe als Kirchengemeinderat im Lied "ein Schiff, das sich Gemeinde nennt" gut wiedergegeben. Müller war es wichtig, allen in Erinnerung zu rufen: "Wir sitzen in einem Boot und haben das gleiche Ziel vor Augen."