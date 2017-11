Sulz a. N. Frau stürzt Abhang hinab

Sulz-Fischingen (ah/tz). Sie war mit ihrem Mann auf dem Ruinengelände unterwegs. Vermutlich stolperte sie auf einem steilen Trampelpfad, verlor das Gleichgewicht und stürzte kopfüber den Abhang hinunter. Zu ihrem Glück blieb sie dann nach einigen Metern am Hang liegen, konnte sich aber nicht mehr bewegen.

Ihr Mann setzte um 12.40 Uhr mit dem Handy den Notruf ab. Der Rettungswagen traf nur wenige Minuten nach der Alarmierung am Gfrörer-Steinbruch ein. Der Fahrer wusste aber zunächst nicht weiter, da die Zufahrt zur Ruine nicht so einfach zu finden ist. Die Feuerwehr Fischingen mit Abteilungskommandant Gerhard Hipp lenkte die Helfer bis unmittelbar vor den Unglücksort. Die ursprüngliche Meldung lautete, dass eine Person in unwegsamem Gelände verunglückt ist. Deshalb wurde auch die Feuerwehr benachrichtigt.

Die Abteilung Fischingen rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Männern aus, aus Sulz kamen zwei weitere Feuerwehrmänner, darunter Stadtbrandmeister Eugen Heizmann, zur Unfallstelle. Alarmiert wurde auch die Bergwacht, doch sie wurde nicht mehr benötigt.