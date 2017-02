Sulz a. N. Frank Jansen verunglückt im Atlantik

Immer ein offenes Ohr

"Der zweite Segler und die Jacht gelten nach unserem Kenntnisstand weiter als vermisst", teilte am Dienstag die Pressesprecherin mit.

Frank Jansen war jahrelang Lehrer am Albeck-Gymnasium, engagiert im Turnverein als Gründer der Basketballabteilung, als Übungsleiter und als Vorsitzender des Turnvereins. In der DLRG Dornhan-Sulz war er als hervorragender Schwimmer ebenfalls tätig. In seiner aktiven Zeit gehörte er der holländischen Schwimm-Nationalmannschaft an.

Am Sulzer Gymnasium unterrichtete Jansen neben Biologie Sport. Er verstand es, die Schüler zu begeistern und zu motivieren. Er fuhr mit ihnen in die Sulzer Partnerstadt Montendre oder nach Spanien. Er wird als ein Lehrer bezeichnet, der immer ein offenes Ohr für die Schüler hatte. Auch das Kollegium schätzte ihn.

Jansen wechselte von Sulz nach Lahr und dann nach Konstanz. 2012 wurde er pensioniert. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Frank Jansen hinterlässt drei Kinder.