Sulz a. N. Folklore- und Freestyletänze beim Abschlussabend

Mit zwei Lehrern waren 15 Schüler des Sami-Frashëri-Gymnasiums in der albanischen Hauptstadt nach Sulz gekommen. Im Rathaus gab es für sie und die Zehntklässler des Albeck-Gymnasiums einen Empfang. Dabei konnten sich die Besucher gleich über die Stadt Sulz informieren. In den folgenden Tagen standen unter anderem eine Wanderung von der Schillerhöhe nach Glatt ins Wasserschloss, der Besuch der Allianz-Arena in München und eine Führung im Daimlerwerk in Sindelfingen auf dem Programm. Dorthin hatte der ehemalige Albeck-Schüler Sven Hauser, der an dem Schüleraustausch mit dem Gymnasium in Tirana ebenfalls schon teilgenommen hatte, eingeladen. Er berichtete über das duale Studium.

Zum Abschlussabend hatten die Schüler Tänze einstudiert – zwei folkloristische albanische Hochzeitstänze und zwei Freestyle-Tänze. Nach den Darbietungen auf der Bühne gab es ein Büfett: Die Gäste servierten albanische Spezialitäten. "Im Mai nächsten Jahres geht es nach Albanien", kündigte Daniel Herrling an. Er ist zusammen mit seiner Kollegin Carina Abt für den Austausch zuständig. Beim Gegenbesuch ist ein Kunstprojekt geplant. In Albanien gebe es viele Bunker. Herrling hofft auf die Genehmigung, einige davon mit den Schülern bemalen zu dürfen.

Die Partnerschaft mit der Schule in Tirana besteht inzwischen seit acht Jahren.