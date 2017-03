Sulz a. N. Förderverein Gemeindezentrum hat Aufgabe erfüllt

Ende November 2002 ist der Förderverein gegründet worden. Er veranstaltete ein Jahr später bereits ein großes Dorffest, von 2004 an Adventsmärkte, zwei Wander- und Radlertreffs und organisierte die Brunnenfeste in der Aistaiger Straße. Hinzu kamen diverse Bewirtungsaktionen. "Dies führte zu einem Schlusskassenbestand von 72 000 Euro", bilanzierte der Vorsitzende Kurt Gruhler. Davon entfielen 32 500 Euro auf Festerlöse, 22 300 Euro auf Mitgliedsbeiträge, 6500 Euro auf Spenden und 8300 Euro auf Zinserträge. Es sei aber nicht nur darum gegangen, die Vereinskasse zu füllen. "Wir entwickelten auch Ideen und Planungen zur Hallenneugestaltung", erklärte Gruhler. In der Hinsicht sah er den Förderverein auch als die treibende Kraft des Projekts.

Der Baubeginn hat sich allerdings hinausgezögert. 2015 war dann der Spatenstich und am zweiten Dezemberwochenende die Einweihungsfeier für das neue Bürgerzentrum. Der mit 55 Mitgliedern kleinste Verein in Sigmarswangen sei recht erfolgreich gewesen, stellte Gruhler in seinem Rückblick fest.

Mit dem erwirtschafteten Geld hat der Förderverein unter anderem die Küche des Bürgerzentrums finanziert. Nach Auskunft von Kassierer Edmund Willi lagen die Kosten bei rund 57 000 Euro. Übrig blieben am Ende noch rund 2000 Euro. Das Geld soll für sportliche und kulturelle Zwecke verwendet werden.