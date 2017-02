Sulz a. N. Flüchtlinge betreiben Nähwerkstatt

Bereits im Oktober war die Idee "Nähcafé oder Nähwerkstatt" entstanden. Traude Mangold, Karl Götz und Michael Widmann brachten das Projekt voran. Die evangelische Verbundkirche Sulz/Holzhausen ist nun verantwortliche Projektträgerin.

Finanzielle Unterstützung kommt vom Lenkungskreis "Sulz engagiert" . Weitere Mittel gibt es vom Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt" und von der Diakonie für das selbstverwaltete Projekt der Flüchtlinge.

Hergestellt werden Deko-Artikel und Taschen aus Recycling-Material. Für den Kleiderladen und dessen Kunden werden Änderungen gegen Gutscheine angeboten. Nähkurse und Nähunterstützung sind ebenfalls geplant. Die Produkte sollen im Werkstatt-Laden, auf Kunsthandwerkermärkten und in Eine-Welt-Läden verkauft werden.

Die Flüchtlinge arbeiten auf ehrenamtlicher Basis zusammen mit Helfern aus dem Arbeitskreis Flucht und Asyl. "Klein anfangen und weiterentwickeln", gibt Karl Götz als Devise heraus. Um am 15. Februar mit der Produktion beginnen zu können, wird noch dringend Material benötigt: Stoffe, Markisenstoffe, Lkw-Planen, Werbebanner, Klammern, Nadeln, Nähnadeln, Nähmaschinennadeln, Nähkreide, Knöpfe, Reißverschlüsse, Garn, Scheren, Maßbänder, Schablonen, Nähmaschinen, Bügeleisen, eine Waschmaschine und Büromaterial stehen auf der Wunschliste. Wer diese Utensilien spenden kann, soll sich mit der Diakonie, Telefon 07454/22 76, in Verbindung setzen. In der Zwischenzeit werden alle Räume renoviert und die Werkstatt mit drei Nähtischen, einem Zuschneidetisch, einer Bügelstation und einer Begegnungsfläche eingerichtet. Eröffnungstermin ist der 8. März.