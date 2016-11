Sulz a. N. Flohmarkt für Kirchenrenovation

Wie von Pfarrer Oliver Velm zu erfahren war, sind die Außenarbeiten im Sockelbereich an der Kirche noch nicht vollständig bewerkstelligt. Die Gräben sind noch offen. Im Innenbereich wurde im Chorraum die Altarplattform saniert. Somit wird der Altar auch auf die neue Höhe angehoben. Ebenso muss noch das Kruzifix angebracht werden.

Das Epitaph im Chorraum wartet noch auf seine Restaurierung, bevor es im neuen Glanz an geeigneter Stelle wieder angebracht werden kann. Ein Punkt wird wohl noch etwas länger auf seine Fertigstellung warten müssen und das ist die Beleuchtung. Bedingt durch Lieferschwierigkeiten der vorgesehenen Lichtanlage werden die bisherigen Leuchten am dritten Advent nochmals den Raum erhellen, denn an diesem Sonntag wird die ganze Kirchengemeinde die Einweihung der renovierten Remigiuskirche feiern.

Erst im neuen Jahr ist dann mit der neuen Beleuchtung zu rechnen, die den ganzen Kirchenraum gleichmäßig ausleuchtet. Die Chöre werden sicher erfreut sein über die stärkere Beleuchtung des Chorraumes mit 200lux, die über das Mesnertableau gesteuert werden kann.

Das Beleuchtungskonzept sieht vor, dass der Turm in Zukunft von zwei Seiten her angestrahlt werden kann. Die Fußbodenheizung im Chorraum und eine erweiterte Beleuchtung lassen die bislang veranschlagten Gesamtkosten von 300 000 Euro um rund 15 000 Euro ansteigen.