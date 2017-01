Sulz a. N. Fleißarbeit für die nächste Generation

Sulz. In drei Jahren wird der VfR 100 Jahre alt. Dittmann denkt schon mal an eine Festschrift. Oder sogar an ein Buch: Bei dem Material, das er jetzt zusammen hat, wäre ein größeres Werk kein Problem.

Als die städtische Initiative "Sulz engagiert" ins Leben gerufen wurde, meldete sich Dittmann für die Arbeitsgruppe "Tradition und Wissen". Außer Karl Wezel aus Mühlheim fand er jedoch keinen Mitstreiter. So entschloss er sich im Februar 2016, auch im Hinblick auf das Jubiläum des VfR im Jahr 2020, das bislang lückenhafte Vereinsarchiv auf Vordermann zu bringen. "Tradition ist eminent wichtig", sagt er. Die Vereinsgeschichte will er in erster Linie für die Nachfolgegenerationen festhalten.

Aber das war einfacher gesagt als getan. Sein Plan war, bis Ende 2016 das Archiv abzuschließen. Bislang hat er 3000 Presseberichte, 1200 Fotos, 1500 historische Dokumente, Pässe und Urkunden gesichert. Er schätzt, dass damit 40 Prozent der Unterlagen archiviert sind. Seinen bisherigen Arbeitsaufwand gibt er mit 2500 Stunden an, viele weitere werden jedenfalls noch dazu kommen.