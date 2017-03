Sulz a. N. Fleggadapp: Regen hält Narren nicht ab

Allerdings waren es am Fasnetsdienstag etwas weniger Teilnehmer und auch Zuschauer am Straßenrand. Am Backsteingebäude sind die Narren losgezogen, um sich am Marktplatz zu versammeln. Die Narrenkapelle hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen: Die Musikerinnen kostümierten sich als Hennen.

Die Narrenräte, Breagler und einige Weissnarren hatten die Schirme aufgespannt. Auch die manche Hexe suchte darunter Schutz. Zunftmeister Thomas Freund hielt auf dem Marktplatz nur eine kurze Ansprache. Er ließ gleich die 18-Stunden-Musiker und Pink Pämpärs den Narrenmarsch spielen. Abends fanden noch einmal Narrensprung und Hexentanz statt.