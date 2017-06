Sulz a. N. Fischerkönig mit einem stattlichen Karpfen

Auch der Fang des neuen Fischerkönigs war ungewöhnlich: Hauser fing einen Karpfen mit einem Gewicht von 4320 Gramm.

Werner Schäuble, der auf dem zweiten Platz kam, brachte eine Regenbogenforelle mit 620 Gramm auf die Waage. Bei den Jungfischern hatte Luca Weller mit einer Regenbogenforelle von 490 Gramm die Nase vorne.

Das Ermitteln des Fischerkönigs gehört beim Fischereiverein Bergfelden zu den Höhepunkten im Vereinsjahr. Alljährlich am Fronleichnamstag treffen sich die Mitglieder an ihrem Weiher und suchen sich einen guten Platz zum Angeln. In diesem Jahr sei die Beteiligung besonders gut gewesen, sagte Jörg Bohnet, auch das Fangergebnis sei eher überdurchschnittlich. Bohnet freute sich darüber, dass auch die Jungfischer mit dabei waren. Nach dem Fischen gab es bei dem schönen Wetter ein gemütliches Familienfest.