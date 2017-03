Sulz a. N. Fischer feiern 40-jähriges Bestehen

Sehr genau hatte Schriftführer Herold Schwind den Verlauf des Jahres mit seinen Höhepunkten aufgeschrieben. Es gab viel Lob von allen Seiten für den Verein. So schwärmten die Teilnehmer heute noch vom Zeltlager.

Etwas zurückgegangen sind die Fangzahlen, die Gewässerwart Udo Schon vorlegte. Ein Grund dafür sei der Kormoran. Auf einem Baum seien schon bis zu 38 dieser Vögel gezählt worden. Größte Fänge im Fischwasser waren ein Karpfen mit 4,5 Kilogramm und eine Forelle mit 2,5 Kilogramm. Jugendleiter Herold Schwind ging auch auf die Aktivitäten des Nachwuchses ein. Hubert Breisinger als Stellvertreter von Ortsvorsteherin Rita Seitz war begeistert von dem Engagement der Fische.

Geehrt wurden Michael Schellhammer für 25 sowie Matthias Tilch für 20 Jahre Mitgliedschaft.

Die Mitglieder legten mehrheitlich fest, dass es ab sofort zwei verschiedene Jahresbeiträge für Aktive gibt. Ein aktiver Fischer, der entsprechend der Vorgaben so oft angeln kann wie er will, zahlt 75 Euro, ein Mitglied, das weniger angeln will (bis zu sechs Tage im Jahr), 50 Euro. Der Beitrag für passive Mitglieder wurde von 38 auf 45 Euro erhöht. Am 22. April gibt es am Neckar eine Fischeinsatzaktion. Bachforellen und Jungfische werden an diesem Tag eingesetzt.