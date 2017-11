Sulz a. N. Firmen zeigen ihr Leistungsspektrum

Sulz-Sigmarswangen. Nach den Landwirten im Vorjahr wurden diesmal vier Handwerks- und Gewerbebetriebe besucht. Bei der Begrüßung bezeichnete Ortsvorsteherin Sabine Breil die ortsansässigen Firmen als außerordentlichen Gewinn für die Gemeinde.

Bei der Firma Blocher Küchenhaus und feiner Innenausbau informierten Hubert Blocher, Ehefrau Manuela sowie Firmengründer Walter Blocher sowohl über Küchentrends wie offenes Wohnen, Kochfeld-Dunstabzug oder handgespachtelte Oberflächen als auch über individuelle Innenausbauten aus eigener Schreinerei. Inklusive Inhaber umfasst der Betrieb acht Mitarbeiter und erfreut sich voller Auftragsbücher. Stolz auf seine hochwertige Ausbildung ließ Blocher seinen Mitarbeiter Robin Heizmann sein Gesellenstück präsentieren, mit dem er Innungssieger und erster Kammersieger wurde und den ersten Platz auf Landesebene nur um einen Punkt verfehlte.

Gestärkt durch einen kleinen Imbiss führte der Weg am geplanten Neubaugebiet "Breite III" vorbei in die Aistaiger Straße. Einzelunternehmer Joachim Hilt von "hifi4life" beschäftigt sich mit der akustischen Beratung, dem Verkauf und der Installation von Musikanlagen, Lautsprechern und Verstärkern im oberen Preissegment. Diese Marken seien kaum über das Internet zu haben, und echte Musikliebhaber nähmen dafür selbst weite Anfahrten in Kauf. Auch die Sigmarswanger Besucher lauschten im Vorführraum der Klangqualität, die Hilt mit Wunschtiteln in verschiedenen Stilrichtungen wie Country, Rock, Schlager und Blasmusik demonstrierte. Interessantes Detail war die Zusammenarbeit mit der soeben besuchten Firma Blocher beim Bau eines edlen, schwarzen Bassabsorbers.