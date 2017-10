Sulz a. N. Feuerwehr beweist überzeugend große Leistungsstärke

Sulz-Mühlheim (ah). Stark gefordert waren am Samstag in Mühlheim die Männer der Freiwilligen Feuerwehr: Verkehrsunfälle, Brände und ein Arbeitsunfall ließen Abteilungskommandant Thorsten Schlotterbeck und seinem Team kaum eine Atempause bei einem intensiven Übungszyklus. Am Ende des Tages konnte sehr zufrieden Bilanz gezogen werden über einen Ausbildungsstand, der auch bei schwierigen Notfällen in umfassender Weise kompetente Hilfe verspricht.