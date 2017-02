Sulz-Sigmarswangen (tz). Die Feuerwehr musste am Montag kurz vor 22 Uhr ausrücken: Auf dem Lindenhof in Sigmarswangen gab es einen Kaminbrand. Das Feuer ist aus der Ferne bemerkt und zunächst für einen Dachstuhlbrand gehalten worden. Vor Ort stellten die Feuerwehrmänner fest, dass es nicht so dramatisch war, wie man zunächst vermutet hatte. Mit Hilfe der Sulzer Drehleiter konnte der Kaminbrand kontrolliert werden. Benachrichtigt wurde auch gleich der Kaminfeger. Im Einsatz waren von Sulz und Sigmarswangen rund 40 Feuerwehrleute. Die Bergfelder Abteilung brauchte nicht mehr einzugreifen. Nach etwa einer Stunde konnte die Drehleiter wieder abgezogen werden.